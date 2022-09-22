美参议员要求评估苹果使用长江存储芯片的计划

苹果公司据报计划在新旗舰机iPhone 14中使用中国芯片公司长江存储提供的内存芯片，美国两党参议员星期三（9月21日）要求美国国家情报局牵头评估此计划带来的安全威胁。

据美国《华盛顿邮报》报道，以美国联邦参议院情报委员会副主席鲁比奥（Marco Rubio）为首的跨党派参议员在给美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）的连署信中写道：“针对苹果近期将向中华人民共和国国营制造商长江存储技术有限公司采购3D NAND内存芯片的可能性，我们想表达我们的高度忧虑。”

信件敦促海恩斯排查苹果公司采购长江存储芯片，将为美国经济和国家安全带来的后果，包括调查中共是如何支持长江存储成为中国发展国内半导体产业计划的一部分、长江存储在帮助其他中国公司方面的角色、调查长江存储与中国军队的联系。

信件还说，如果苹果持续推动这项计划，将对苹果公司构建出的全球数字供应链带来重大的隐私和安全漏洞。

这封信由美国民主党籍参议院多数党领袖舒默（Chuck Schumer）、美国联邦参议院情报委员会主席沃纳（Mark Warner）和共和党籍参议员柯宁（John Cornyn）连署。信件要求海恩斯在10月1日前给出答复。

本月初，英国《金融时报》报道披露了苹果计划在iPhone 14手机中使用长江存储提供的内存芯片，美国议员警告苹果公司此举是在玩火，也将面临美国国会前所未有的审查。

苹果反驳了这篇报道，称苹果的任何产品都没有使用长江存储的芯片，仅承认公司在评估是否在中国境内销售的一些手机上使用长江存储的芯片，但不打算在中国境外销售的iPhone中使用这些芯片。苹果还强调，存储在这些芯片上的所有用户数据都是完全加密的。

不过，一名参议院幕僚表示，美国国会议员仍担心，这些使用了长江存储内存芯片的手机最终可能销往全球市场。

拜登政府去年将长江存储形容为中国芯片产业的“国家队”。根据白宫的说法，长江存储已经从中国政府取得了约240亿美元（约340.98亿新元）的补贴，这对长江存储的快速发展至关重要。

《金融时报》星期三报道，舒默等多名议员还指控长江存储违反了美国的“外国直接产品规则”，向华为的旗舰折叠式手机Mate Xs 2提供Nand内存芯片，因此要求商务部将长江存储列入实体清单。