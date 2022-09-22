海底捞削减四个执行董事席位

海底捞星期三（9月21日）宣布董事会将削减四个执行董事席位，并计划实施轮值首席运营官（COO）计划。

据澎湃新闻报道，海底捞国际控股有限公司星期三晚间宣布了一项董事会调整，杨华、刘林毅、李瑜及杨立因工作调整已各自向董事会请辞以辞任执行董事，同日生效，四人将继续担任各自目前在海底捞集团的其他职务。

此前调整前，海底捞董事会共有15人，包括10名执行董事和五名独立非执行董事。海底捞称，此次调整后，海底捞董事会将由六名执行董事及五名独立非执行董事组成。

海底捞解释称，随着疫情逐步缓解，海底捞在中国大陆及其他地区的餐厅经营业绩有所改善，“啄木鸟”计划带来了积极成效，今后一个精简强化的董事会结构将提高海底捞的决策效率，优化董事会与高级管理层的角色划分。

同时，海底捞还宣布计划实施轮值首席运营官计划。根据该轮值计划，大区经理、各职能部门部长或总监及各委员会主任在符合特定条件后，均有资格参与轮值计划。每一轮值首席运营官的选定和连任，需由首席执行官提名并根据公司任免流程进行任命。

海底捞方面称，轮值计划可以让相关人员对公司的整体管理政策，及不同业务领域和地区的管理流程拥有更全面及宏观的理解，并将他们的专业及经验应用于海底捞运营的日常管理。

目前，海底捞的首席运营官为李瑜和王金平，分别负责大陆地区，港澳台及海外地区。

此前，海底捞在2022年半年报中表示，今年6月以来，餐厅经营表现月度环比已经明显好转，同时内部“啄木鸟计划”取得一定成效，集团计划择机启动“硬骨头”门店计划，目前在考虑重新启动开业可能性的门店为2021年“啄木鸟计划”下关停的部分门店。

半年报披露，今年上半年，海底捞收入167.64亿元（人民币，下同，约33.59亿新元），同比下降约16.57%；公司拥有人应占亏损2.66亿元，上年同期为盈利9462万元，基本每股亏损0.05元/股，上年同期为盈利0.02元/股。

所谓“啄木鸟计划”，指的是海底捞在2021年11月5日宣布的“断臂自救”措施。当时，海底捞称将在当年12月31日前逐步关停约300家经营不达预期的门店，其中部分门店将暂时休整、择机重开，休整周期最长不超过两年。