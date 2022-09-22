美联储加息后人民币下跌

美联储隔夜加息75个基点，人民币汇率下跌，境内外汇率跌向7.10元，境内即期汇率弱于中间价的幅度一度超过1.6%，创2019年8月“破7”当天以来最大，进一步接近中间价2%弱方的汇率波动区间下限。

据彭博社报道，面对美联储的鹰派立场，中国大陆继续以明显偏强的人民币兑美元中间价应对。星期四（22日）人民币兑美元中间价虽然调弱，但较市场预期仍大幅偏强850点，连续第21天显著偏强，偏强幅度及连续偏强天数均刷新2018年6月有该项统计以来的纪录。

北京时间11时15分，在岸人民币跌0.64%至7.0931元，离岸人民币跌0.39%至7.1026元；彭博模拟的实时CFETS指数跌0.22%，报101.07。

星期四中间价报6.9798，13位机构人士的预测均值为7.0648元。按中间价上下2%计算，今日汇率允许波动区间在6.8402至7.1194元。

瑞穗银行亚洲首席外汇策略师张建泰说：“中间价只能拖慢人民币贬值节奏，如果要在中间价守住7，那么2%波动区间代表贬值下限在7.14附近。”这一波人民币贬值主要是美元带动；而如果离岸贬势持续、在岸价格能够企稳，套利交易也可以让价差收窄。

星期四凌晨美联储连续第三次加息75个基点，主席鲍威尔并发表鹰派讲话，后期紧缩政策立场之坚定超过预期，美国经济软着陆希望更加渺茫。两年期美债收益率隔夜一度涨至2007年来最高水平，彭博美元指数周四涨至2005年有数据以来的高点。

东方汇理驻香港的高级新兴市场策略师Eddie Cheung说，中间价本身出现8月下旬以来最大的贬值幅度，人民币兑一篮子也出现下跌，说明监管层只想放缓、而非刹停汇率贬值，“即期与中间价的差距将更加接近2%限制，尤其是考虑到今天还会有其他央行决议带来波动性。”

日本央行维持政策利率不变后，日元兑美元自1998年以来首次跌破145。今天还将迎来英国等央行利率决议，英国央行料将升息50基点至2.25%。

大中华股市周四早盘齐跌，港股恒生指数最大跌幅超过2%，跌破今年3月低点，迈向逾十年新低，恒生科技指数也一度下跌逾3%。A股沪深300指数曾下跌约1%，上证综指盘中失守3,100点，不过指数仍在三地市场中显出韧性。台股指数创下逾一周盘中最大下跌。