曹兴诚称将生产100万架无人机“歼敌于滩头”

台湾联电公司前董事长曹兴诚日前才宣布将捐30亿元（新台币，1.35亿新元）用作强化台湾防护，如今又在访谈中透露将参与生产100万架无人机以“歼敌于滩头”。

英国《金融时报》星期四（9月22日）刊登曹兴诚的专访。曹兴诚在访谈中说，他正在与台湾的无人机制造商谈判，以形成一个产业联盟，用低成本迅速生产100万架攻击型无人机。

曹兴诚说，如果北京想把他们的军队带上岸，还有一支船队从台湾海峡对岸航来，这些无人机就可以在敌人登陆前进行攻击。

曹兴诚在访谈中强调：“我想做的是迅速确保，在两三年内没有人会害怕，我们都准备好抵抗。”

他认为，只要台湾不让大陆士兵踏入台湾的土地，即使台湾面临长时间的轰炸和导弹袭击都能幸存下来。“你必须训练每个人在精神上非常强大。看看第二次世界大战中德国对英国城市的轰炸，英国士气依然高昂。”

随着中国大陆对台立场日趋强硬，大陆强化了对台的军事震慑，而台湾舆论也开始质疑台湾政府强化军事整备的努力做得太少和太迟。不过，曹兴诚反对这种说法，称“尽管这非常紧迫，但我们仍有一点时间，就像全球暖化议题，你必须保持乐观。”

曹兴诚上月宣布捐出30亿元以强化台湾人在防务上的认知和士气，9月便宣布自己已放弃新加坡国籍，恢复“中华民国国籍”。报道称，曹兴诚已将第一笔3000万美元（约4262万新元）用于培训数十万名平民战士。