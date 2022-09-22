中国原司法部长傅政华一审被判死缓 终身监禁不得减刑假释

中国司法部原部长傅政华因受贿罪和徇私枉法案一审被判处死缓，缓刑两年期满减为无期徒刑后终身监禁，不得减刑和假释。

据央视新闻报道，吉林省长春市中级人民法院星期四（9月22日）公开宣判傅政华受贿、徇私枉法一案。

傅政华以受贿罪被判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行两年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；以徇私枉法罪被判处有期徒刑14年。

法院决定对傅政华执行死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行两年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释；对傅政华受贿犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。

经审理查明：2005年至2021年，傅政华利用担任北京市公安局副局长、局长，北京市委常委，公安部副部长，中央政法委员会委员，司法部部长及全国政协社会和法制委员会副主任等职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、职务调整、案件处理等方面提供帮助，本人直接或者通过其亲属非法收受财物，共计折合1.17亿余元（人民币，约2300万新元）。2014年至2015年，傅政华在担任北京市公安局局长期间，对其弟弟付卫华涉嫌严重犯罪问题线索隐瞒不报，不依法处置，致付卫华长期未被追诉。

长春市中级人民法院认为，傅政华的行为构成受贿罪和徇私枉法罪。傅政华受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，使国家和人民利益遭受特别重大损失，论罪应当判处死刑；傅政华徇私枉法，情节特别严重，社会影响特别恶劣，亦应依法惩处，并与其所犯受贿罪并罚。鉴于傅政华归案后如实供述罪行，尚能认罪悔罪，积极退赃，提供其他重大案件线索经查证属实，有重大立功表现，具有法定、酌定从轻处罚情节，对其判处死刑，可不立即执行。根据傅政华犯罪的事实、情节和对国家、社会造成的严重危害，决定在其死刑缓期执行两年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。法庭遂作出上述判决。

今年67岁的傅政华是河北滦县人，出身公安系统，任北京公安局长期间曾因扫荡“天上人间”等知名夜店名噪一时。他后来担任中国公安部常务副部长，在政法系统颇具影响力。

傅政华去年10月在担任全国政协社会和法制委员会副主任期间被调查，是中共十九大以来迄今落马的四名十九届中央委员之一。他今年3月被“双开”（开除中共党籍和公职），4月被逮捕，7月受审。当时通报中出现不少罕见且严厉的措辞，指他“政治野心极度膨胀，政治品行极为卑劣”“危害中共的集中统一”更是首次出现。

傅政华被指是孙力军政治团伙成员之一。被官方点名为孙力军团伙成员的，还包括中共江苏省原政法委书记王立科、中国国安部原纪委书记刘彦平、上海市原副市长、市公安局长龚道安、重庆市原副市长、公安局长邓恢林，以及山西省原副省长、省公安厅厅长刘新云。