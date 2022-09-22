深圳人口密度超过香港

最新统计结果显示，中国大陆有21个城市的市域人口密度超过1000人/平方公里，其中深圳以超过7000人/平方公里（即人均土地面积低于143平方米）位列第一。按照香港2022年中人口数据（729.16万人）及陆地面积计算，人口密度为6590人/平方公里（人均土地面积约为152平方米），低于深圳市域人口密度。

据《第一财经》19日报道，记者统计梳理发现，中国市域人口密度最高的10个城市分别是深圳、东莞、上海、厦门、佛山、广州、中山、汕头、郑州和无锡。其中前八个城市的人口密度超过了2000人/平方公里。其中，深圳作为四大一线城市之一，本土面积为1997平方公里，纵使加入深汕合作区之后，面积达到了2465平方公里，但仍是目前超大城市和特大城市中市域面积最小的。

不过，仅看深圳本土地区（不含深汕合作区），人口密度已高达8821人/平方公里，是第二名东莞的两倍多。值得注意的是，深圳本土地区还有一大部分是山体，即是深圳的城区实际人口密度已经突破1万人每平方公里的大关。本土可供开发的土地空间已经基本饱和。

第七次全国人口普查数据显示，2020年深圳常住人口达到1756万，较2010年新增了714万，新增人口居全国第一。在大量人口流入之下，深圳目前的承载力也逐渐趋于饱和，特别是住房、教育、医疗的短板较为明显，深圳的公共设施面临非常大的压力。在这种情况下，深圳的落户门槛也在提高。

值得注意的是，前10名当中有五个城市位于珠三角地区。广东省体改研究会执行会长彭澎分析指，改革开放后，珠江三角洲依靠毗邻港澳的独特地理位置，利用土地、劳动力资源的低成本优势，吸引了港澳台制造业的大规模转移，经济率先崛起。 “珠三角对外开放早，吸引的资金多，对岗位的需求也大，珠三角的外来人口呈现几何式、跳跃式增长。”

市域人口密度是按照建制市范围内的总面积来计算的。由于部分城市下辖的县域比较多，或者山区、河湖的占比较大（如北京、杭州），因此这也影响了市域的人口密度，如果只计算主城区的人口密度，则主要城市之间的差距比较小。

市域人口密度超过1000人/平方公里的城市还包括：武汉、苏州、成都、南京、珠海、嘉兴、北京、西安、常州、天津、揭阳。