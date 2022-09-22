田北辰：港府或未来几天宣布取消酒店隔离

港区全国人大代表田北辰称，香港特区政府将在未来几天内宣布取消入境旅客的酒店检疫规定。

据彭博社星期四（9月22日）报道，田北辰在一次电话采访中透露，他从与港府官员的讨论中了解到，港府可能在9月底前开始披露放宽入境检疫政策的细节，并从10月中旬起生效。

田北辰透露的放宽时间点与香港媒体和社交媒体流传的说法一致。香港《经济日报》星期四也引述消息人士报道称，香港政府最快会在下周公布重新开放边境的细节。

《经济日报》《东方日报》《星岛日报》等港媒近期报道称，香港政府计划取消为期三天的酒店检疫期，并不再要求入境旅客必须持有48小时的核酸检测阴性证明。

取而代之的是，入境旅客抵达香港后，须要进行核酸检测，并执行七天的居家医学监测，期间可在香港自由走动，但不被允许进入餐馆和酒吧等高风险场所。

目前香港的检疫规定仍是世界上最严格的规定之一，这样的严格规定也让旅客对进入香港望之却步，从而重创香港作为金融中心的形象。香港今年11月将会举行金融高峰会议和七人制橄榄球赛，外界普遍预期在这之前香港会进一步放宽入境检疫规定。

香港特首李家超星期二说，香港希望放宽抵港的检疫要求，包括强制性酒店隔离。香港这些计划似乎得到了北京的祝福。中国国务院港澳办副主任黄柳权曾说，香港政府调整和优化香港的疫情防控措施“无可厚非”。