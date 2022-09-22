台计划再放宽防疫措施 10月13日或取消居家检疫规定

台湾官方计划再放宽边境冠病防疫措施，除了逐步提高入境人数上限之外，台湾也可能在10月13日取消居家检疫规定，改成七天自主防疫。

综合台湾中央广播电台、《自由时报》和《联合报》报道，台湾目前规定从海外入境台湾的人士接受三天居家检疫，接着接受四天自主防疫（即3+4方案），并将入境人数上限设定在每个星期4万人。居家检疫者不得外出，接受自主防疫的人士则被要求非必要不可外出。

行政院长苏贞昌星期四（9月22日）在行政院会议听取卫生福利部的报告。行政院并没有在会议上敲定0+7（即七天自主防疫，无居家检疫规定）上路日期，但苏贞昌预计，0+7大约可在10月13日左右实施。

在这之前，根据卫福部的规划，台湾会从9月29日起将入境者总数增加至每周6万人次，恢复各地互惠免签证，取消入境PCR检测，改以发放四剂快筛试剂。

苏贞昌在会议上说，9月29日的计划实施后，台湾政府将观察一周，如果疫情发展在预料之中，0+7大约会在10月13日实施。

除了0+7之外，台湾届时也可能将入境者总数再放宽至每周15万人次，机场仍会分发四剂快筛，入境无症状者可搭乘大众交通工具。台湾也将开放让非免签国者入境，并取消与一般社会访问及观光有关的旅游团禁令。