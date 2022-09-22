王毅会见俄外长 称中方将继续劝和促谈

中国国务委员兼外长王毅在会见俄罗斯外长拉夫罗夫时说，对于乌克兰问题，中方将继续劝和促谈，希望各方不放弃对话努力。

据新华社报道，当地时间9月21日，王毅在纽约出席联合国大会期间会见拉夫罗夫。

拉夫罗夫预祝中共二十大圆满成功，相信中国将在国家建设中不断取得新的更大成就。俄方愿共同落实好两国元首在上合组织撒马尔罕峰会期间达成的重要共识，持续推进双方务实合作。拉夫罗夫说，习近平提出的全球发展倡议、全球安全倡议十分重要，将为促进世界的和平、发展、平等、公正凝聚国际社会的合力，俄方高度赞赏并积极支持。期待加强双方在联合国、上合、金砖等国际和地区组织中的协调配合。

王毅说，两国元首在撒马尔罕举行重要会晤并达成新的共识，为双边关系发展指明了方向，中方愿同俄方一道，全面、高效落实元首重要共识。当前，疫情形势依然严峻，国际格局复杂演变。中俄作为安理会常任理事国和负责任大国，理应发挥应有作用。双方要深化战略协作，高质量推进务实合作，积极参与全球治理，合力应对全球挑战，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，共同反对单边主义、强权政治，为发展中国家、中小国家主持公道。

双方就乌克兰问题交换了意见。王毅说，中方将继续秉持客观公正立场，劝和促谈，希望各方不放弃对话努力，坚持通过和谈解决安全关切。拉夫罗夫阐明了俄方立场，强调安全不可分割，俄方仍愿通过对话和谈判解决问题。

双方还就朝鲜半岛局势等交换了看法。