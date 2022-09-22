中国官媒称美国国安局入侵中国电信网络

中国官媒报道称，美国国家安全局（NSA）对西北工业大学发起网络攻击的过程中，取得了对中国部分电信网络的控制。

据中国《环球时报》从有关部门获悉报道称，美国国家安全局“特定入侵行动办公室”（TAO）在对西北工业大学发起网络攻击的过程中，构建了对一些基础设施核心数据网络远程访问的通道，对一些基础设施渗透控制。

报道称，TAO通过窃取西北工业大学运维和技术人员远程业务管理的账号口令、操作记录以及系统日志等关键敏感数据，掌握了一批网络边界设备账号口令、业务设备访问权限、路由器等设备配置信息、FTP服务器文档资料信息。

《环球时报》没有提供许多关于攻击者如何从西北工业大学内部转向电信运营商的细节，仅称有关部门近期将进一步对外公布TAO对西北工业大学进行网络攻击的流程和细节。

今年6月22日，西北工业大学发布公开声明称，该校遭受境外网络攻击。陕西省西安市公安局碑林分局随即发布警情通报，证实在西北工业大学的信息网络中发现了多款源于境外的木马和恶意程序样本，西安警方已对此正式立案调查。

中美就网络间谍问题隔空交锋愈发激烈，中国在此次最新的指控中更直接提及美国政府机构名称。除了与国家安全相关的行动外，美国过去曾指责中国进行广泛的工业间谍活动“洗劫”美国公司。

中国的电信网络主要有三个运营商运营，包括中国移动、中国联通和中国电信。报道没有披露哪一家电信运营商受到攻击。