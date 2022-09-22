知名艺考机构校长杜英哲被刑拘

由于被举报诱奸多名未成年女学生，知名艺考机构“影路站台”校长杜英哲被刑事拘留。

据北京公安微信公号“平安北京”消息，对于网民举报某艺考机构人员杜某某涉嫌违法犯罪的线索，警方正在调查中，将根据调查结果依法处理。

北京电影学院两大丑闻9月20日登上微博热搜榜。2020级导演系本科生赵韦弦被曝光以拍摄作业为借口骚扰女生，其艺考老师、知名艺考机构“影路站台”校长杜英哲也被指控15年来诱奸多名未成年女学生。

多名网民16日曝光北电导演赵韦弦性骚扰女学生，称他曾先后找二十多名认识的女同学以拍摄作业为由，要求她们穿暴露衣服，并且向近200位女生索要私人账号，疑似窃取个人私密照片等等。

北京电影学院学工部16日发布公告，当日中午注意到网民举报2020级导演系本科生赵韦弦，以跟朋友做软件需要用户测试为由，向他人借百度网盘账号并下载照片事件，该校成立专班调查。

赵韦弦也在朋友圈发公开道歉说明，称自己会到派出所自首。 ​​​

拥有146万粉丝的网红“施子怡”19日在微博上说，自己被北京电影学院赵韦弦骚扰，但艺考圈有所有人心知肚明的一个秘密，赵韦弦的艺考老师、知名编导类艺考机构影路站台校长杜英哲“有更严重一万倍的恶行”。

据网友反映，杜英哲2007年成立艺考机构影路，至今15年，巅峰时一届500名学生，每一届都有很多女生受害，目前了解最早受害人可追溯到07文学系。杜英哲甚至私下和施子怡炫耀睡过上百名学生，宣称自己是“电影界的教父”。