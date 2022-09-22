台宣布分两阶段放宽边境 10月13日或取消居家检疫

随着台湾本土冠病疫情放缓，台湾中央流行疫情指挥中心星期四（9月22日）宣布从9月29日起分两个阶段进行开放，若疫情没有急剧升温，台湾有望在10月13日起实施取消居家检疫规定、开放非免签国一般社会访问和观光、取消旅游团限团令。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，防疫指挥中心指挥官王必胜星期四在记者会上宣布二阶段边境管理和开放建议。

王必胜指出，9月29日实施的第一阶段开放，台湾入境检疫措施将维持在“3+4”（三天居家检疫和四天自主防疫），前三天居家检疫处所调整为“一人一室”，配合边境取消唾液采检，调增入境旅客家用快筛试剂检测措施。

他指出，未来开放目标是试行单周15万人次、入境者免居家检疫（包含旅行团和自由行）。若入境者没有症状，可搭乘公共交通工具，同时也将开放非免签证国家一般社会访问和观光；到时也将取消台湾旅行团的限团令，台湾民众可组观光团出游。

王必胜指出，第一阶段开放之后仍须观察一周时间，才可决定实施第二阶段开放的具体日期。但如果没意外，预计10月13日即可实施第二阶段的开放。

根据指挥中心公布的指引，实施第二阶段开放后，旅客入境当天或自主防疫第一天及自主防疫期间外出时须进行检测；七天自主防疫的地点应符合“一人一室”条件；期间应尽量避免接触重症高风险人群；有用餐需要，得于餐厅内独自或与特定对象共餐。离开座位时及餐点使用完毕后应立即佩戴口罩。外出期间有饮食需求可暂免佩戴口罩，用毕后立即佩戴。