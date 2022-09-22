卢宠茂：港府会适时公布入境检疫放宽计划

近期有多个消息指出香港政府将在下周宣布取消酒店隔离规定，香港医务卫生局局长卢宠茂星期四（9月22日）说，港府会考虑任何可能方案，但医卫局仍需要保障市民健康，会因应疫情走势对外公布。

据网媒“香港01”报道，卢宠茂星期四接种第四剂冠病疫苗和新一年度季节性流感疫苗后接受媒体访问。

针对外界建议港府进一步放宽入境检疫规定，卢宠茂说，港府非常重视专家的意见，认为政府与专家和市民的目标是一致的。在医疗系统复常下，政府会考虑提升国际竞争力和经济复常，两者没有矛盾。

卢宠茂因此说，港府会考虑任何可能方案，包括“0+0”和“0+3”（即取消酒店隔离，保留三天自主健康监测），但医卫局有责任保障市民健康，会因应疫情走势适时对外公布。他说，若目前医管局逐渐回复正常服务至80%，便有更多空间提升经济动力、对外连接动力。

他也强调，冠病疫情仍未结束，有专家认为冬季时可能会有新变种病毒，负责任的政府要防止疫情再次反弹，“我们不希望走回头路”。

“香港01”、《经济日报》等港媒近期引述消息报道，港府可能将在下星期宣布，从10月起取消为期三天的酒店检疫期，并不再要求入境旅客必须持有48小时的核酸检测阴性证明。

彭博社星期四也报道，港区全国人大代表田北辰称，港府将在未来几天内宣布取消入境旅客的酒店检疫规定。