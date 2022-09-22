香港在亚洲IPO市场份额跌至20多年低点

尽管最近交易数量有所增加，但香港在亚洲地区首次公开募股（IPO）市场上所占份额仍降至20年多来的最低水平，损害了其亚洲最大上市地之一的地位。

据彭博社报道，彭博整理的数据显示，今年香港的IPO规模仅为77.5亿美元（109.94亿新元），占整个亚洲地区的7%，为1999年以来最低份额，当时的份额为6%。

香港IPO市场今年大部分时间都表现低迷，资金募集规模同比下降78%。全球通胀担忧和利率上升导致多数地区的股票发行陷于停滞。此外，中国政府坚持动态清零防疫策略以及房地产行业的低迷对香港股市构成压力，市场对全球第二大经济体增长乏力的担忧加剧。

即便近期交易数量有所回升，香港IPO市场的窘况暂时也不会改变。一家物业管理公司和一家电动汽车制造商本周启动了在香港的招股，规模总计近20亿美元。一家电池生产商预计也将跟进，规模与此类似。

即使加上这40亿美元的筹资额，在目前总计1080亿美元的亚洲IPO市场上，香港所占份额仍将是1999年以来最低。数据显示，香港在亚洲IPO市场所占份额始终保持在两位数，从1995年到2021年的平均水平为26%。

相比之下，中国内地交易所今年IPO数量大增，与全球放缓的局面形成鲜明对比。上海和深圳交易所今年的IPO规模为745亿美元，在亚洲IPO交易中所占比重达到69%，创下历史最高纪录。