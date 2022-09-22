台湾或于10月解封 航司增加航班因应需求

台湾星期四（9月22日）宣布分阶段开放边境，有望在10月13日开放免居家检疫入境。因应开放边境后可能激增的航班需求，华航宣布10月至12月的航班将增加五成；全日空（ANA）和酷航10月也将增飞台日航班。

综合台湾《经济日报》《联合报》报道，华航东北亚区域航线已从8月23日起恢复桃园－北海道札幌航线，10月25日起再恢复桃园－冲绳（琉球）航线，提供每天一班载客服务；10月起东北亚航线将从现在的每周30班增至超过每周100班，东京、大坂、福冈、名古屋、北海道札幌及韩国首尔仁川等航班都将增加。

东南亚航线方面，华航已从9月2日起恢复桃园－峇厘岛航线，从11月起将提供每周四班载客服务，12月再增至每周五班；12月1日起将开航桃园－菲律宾宿雾航线，提供每周四班直飞服务； 明年1月2日起将开航桃园－越南岘港航线，每周五班直飞以及1月20日起开航桃园－泰国清迈航线，每周四班直飞，10月起东南亚航线及香港航线都将持续增班。

长程航线部分，美国洛杉矶、安大略、温哥华、纽约都增班；欧洲的荷兰阿姆斯特丹、德国法兰克福、英国伦敦也分阶段增加航班；另大洋洲雪梨、布里斯本（含延远奥克兰）及墨尔本持续增班。

另外，全日空星期四发布新闻稿，10月30日起，松山－羽田航线将由每周五班增加至每天一班。同时，旅客可于抵达东京羽田机场后，当天可直接转机衔接至美国洛杉矶、旧金山、檀香山等美国主要城市。

酷航上週也宣布，10月底起，复飞台北往返日本北海道与韩国首尔航线，台北至北海道新千岁，每周三班；台北至韩国首尔，每周五班。

酷航说，2020年疫情前，酷航在台湾每周营运68班，共有六航线往来台北与新加坡、日本东京、北海道、韩国首尔；高雄与新加坡、大坂，10月底起，酷航台湾营运的航班将达每周33班，为台湾即将边境开放的旅游需求，做好充足准备。