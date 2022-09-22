台湾有望开放边境 旅游业者预计团费将涨

台湾行政院星期四（22日）宣布，预估10月13日开放边境。旅游业者认为，初期出境旅游机票住宿会有微幅涨价，团费一定高于疫情前，但不至于出现报复性旅游潮，预估旅客量在2024年才会回到疫情前水准。

据联合新闻网报道，台湾行政院会宣布分阶段解封，入境检疫管制放宽至“0+7”（七天自主防疫），并开放免签证国家公民入境，最快10月13日实行。交通部观光局也说，禁止旅行业组团出境或带团来台的“禁团令”，也将同步解除。

易飞网国际旅行社航空假期组经理朱俊荣对此分析说，开放边境后，预估业绩成长可达三成，但由于现在油价上涨，机票跟饭店费用也微幅增加，跟疫情之前相比一定会有落差，要到疫情平稳一点后才会恢复正常模式，价格也才会较为平稳。

元本旅游董事长游国珍认为，由于酒店住宿跟航空机票的价格都比过去要贵，加上因为台湾仍有入境每周名额的上限，因此机票价格就会不下来，预计到今年底前，团费都会比较不稳定。

游国珍认为，初期应该不会出现报复性旅游潮，因为入境旅客总量管制还是有上限，预计要到2024年才会恢复到2019年的水准。

雄狮旅游说，积极整备出境旅游人力，盘点相关资源，做好准备迎接解封的那一天。出境团体旅游商品皆筹备完成，主打滑雪、泡汤、跨年、农历新年假期，自由行商品也已上架，包括德国慕尼黑首航机加酒7日、意大利米兰机加酒10天等。

在旅游保险方面，雄狮旅游说，在日本的规定之下，日本自由行商品可藉由雄狮旅游东京公司提供“受付济证+1000万日币（9.99万新元）防疫保险”包套服务，旅客再自行处理电子签证即可。