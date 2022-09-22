李家超呼吁新闻界讲好香港故事

香港特首李家超星期四（9月22日）呼吁香港传媒新闻人能够讲好香港故事，并警惕假借新闻破坏法律的“坏分子”。

据香港《星岛日报》报道，香港新闻界庆祝中华人民共和国成立73周年酒会于星期四下午在君悦酒店举行。李家超、财政司司长陈茂波、副司长黄伟纶、律政司司长林定国、政务司司长陈国基、立法会主席梁君彦、新民党主席叶刘淑仪等人出席。

李家超在酒会上说，今年作为香港回归第25周年，是香港实现新飞跃，开启新篇章的关键点。中国国家主席习近平在7月1日的讲话中勉励香港贯彻“一国两制”方针，香港拥有背靠祖国，联通世界的独特优势，要创造广阔发展空间。

他说，要多讲香港故事，讲好香港故事，讲好“一国两制”成功实践和国家发展一越千里的故事。他表示，希望各界传媒能够能够将香港发展和正确信息讲给世界各地的听众。

李家超称，香港是法治社会，公民的言论自由和新闻自由受到基本法保护，但新闻工作者应该客观公正持平地报导事实真相。他续称，记者也是公民，要依据法律行使公民权利，法律面前没有人有特权。要提防、远离那些以新闻工作为名，从事违法行为的“坏份子”。

大公文汇董事长李大宏则称，香港舆论环境暗流涌动，有人曲解“一国两制”破坏香港稳定。而作为爱国爱港媒体应该帮助读者追本溯源，透过事件表象了解本质；其次，要聚焦香港发展，打造议政平台，推广国家有利于香港发展的利好政策；关注青年发展，为青年发展创造更多机会；以青年喜闻乐见的形式宣传中华文化和中国机遇，培养家国情怀。