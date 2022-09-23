王毅：乌克兰危机扩大化长期化不符合各方利益

中国国务委员兼外长王毅认为，乌克兰危机扩大化、长期化不符合各方利益，希望战火尽快平息，和谈得以重启。

据中国外交部官网发布的信息，王毅星期三（9月21日）在纽约出席联合国大会期间，与波兰外长拉乌会面时说，中国一贯主张建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，为和平提供持久保障，将继续致力于劝和促谈。

王毅同日与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利会面时也说，乌克兰局势呈现扩大化、长期化趋势，负面外溢影响日益严重，这是中方不愿看到的，当务之急是停火止战。

王毅强调，中国既不会袖手旁观，更不会火上浇油，将继续以自己的方式发挥作用，同时中国支持欧盟和欧洲大国继续积极斡旋，尽一切努力争取和平。

俄罗斯总统普京早前在最新的电视讲话中誓言，将在对乌作战中动用一切可动用的手段。中国外交部当时就此做出回应时说，中国呼吁有关方通过对话谈判解决问题，尽快找到兼顾各方合理安全关切的办法，也希望国际社会为此创造条件和空间。

对于“顿涅茨克人民共和国”、“卢甘斯克人民共和国”、赫尔松州及扎波罗热州将于9月23日至27日举行入俄公投，中国外交部发言人汪文斌21日在例行记者会上回应时说：“我们始终主张各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。中方呼吁相关各方通过对话协商妥善解决分歧，愿同国际社会一道，继续为推动局势缓和发挥建设性作用。”