消息：中国官员赴港协助美审查中概股企业

四名消息人士说，中国已经派出一个监管官员小组去香港，协助美国审计监管机构对中国公司的现场审计工作。这是中美两国签署具有里程碑意义协议的一部分。

根据路透社报道，其中三名知情人士说，中国证监会和财政部的大约10名官员已抵达香港，参加了周一开始的审计检查。

四位知情人士说，这些官员将协助美国审计监督机构上市公司会计监督委员会（PCAOB）的一个检查小组在香港进行现场检查。

中国证监会和财政部的代表没有立即回应置评请求。

PCAOB发言人周四拒绝置评。不过，PCAOB主席威廉斯(Erica Williams)在讲话中说，该机构的官员已抵达香港，开始进行检查。

她说，PCAOB在选择公司、审计业务以及它所检查和调查的潜在违规行为方面拥有唯一的自由裁量权——无须与中国有关部门协商，也无须他们提供意见。

PCAOB今年8月26日宣布，与中国证监会、财政部签署了审计监管合作协议，将在9­月中旬赴华审阅在美上市中企的审计底稿。中国证监会同一天称，协议的签署标志着双方通过加强合作，在解决中概股审计监管问题迈出了关键一步。

美国和中国官员齐聚香港标志着执行上述审计协议的进程向前迈出了一大步。

两名消息人士称，国有的中国南方航空公司和数据中心公司万国数据控股都在接受审计检查的美国上市中国公司之列。

中国南方航空公司和万国数据没有回应置评请求。

据上月报道，PCAOB挑选了一些在美上市的中国公司进行审计检查，包括电子商务巨头阿里巴巴集团和京东。

四名消息人士中的一名说，一直在与美国就解决审计问题进行谈判的中国证监会的官员，预计将会在PCAOB与公司工作人员的面谈现场。

两名消息人士还说，整个检查过程将持续大约八到十周，这与美国证券交易委员会 (SEC) 主席根斯勒 (Gary Gensler) 上周在与议员会面时的说法一致。不过，威廉斯周四表示，时间最终取决于中国的合作水平。

目前尚不清楚中国官员是否会与PCAOB代表一起参与检查过程的每一步。

另一名熟悉此事的消息人士称，中国监管机构的参与与PCAOB在世界其他地方进行检查的方式是一致的，美国监管机构并未给予中国任何特殊考虑。

中美一直就中企的审计底稿问题僵持不下。美国寻求获得在美上市中企的完整审计文本，中国则以国家安全为由予以拒绝。直到去年12月，美国证券交易委员会（SEC）根据《外国公司问责法》作出了中国企业退市的规定，把这一问题推向高点。