厦航向空客购买40架A320NEO飞机

中国厦门航空将向空客公司购买40架A320 NEO系列飞机。

中国南方航空股份有限公司星期四（9月22日）在上交所发布公告称，南方航空控股子公司厦门航空有限公司9月22日与空中客车公司签订协议，向空客公司购买40架A320 NEO系列飞机。

交易价格方面，公告称，A320 NEO系列飞机的公开市场报价为每架约1.05亿（美元，下同，约1.49亿新元）至1.36亿。40架A320 NEO系列飞机的基本价格约为48.48亿。上述基本价格包括机身和发动机。

公告提到，上述40架A320 NEO系列飞机计划于2024年至2027年分批交付厦门航空。

中国三大航空巨头国航、东航和南航今年7月先后公告与空客签订购机协议，合计拟斥资372亿美元，购入292架A320NEO系列飞机。

彭博社的报道称，在空中客车2021年销量输给波音之后，中国航空公司的采购极大提高了空中客车今年的总销量。

南方航空历来是波音公司在中国的最大客户，但在737 Max坠机、中美关系紧张之后，波音在中国的生意变得不太好做。

公开信息显示，厦门航空成立于1984年8月，注册资本人民币140亿元。南航持有厦门航空55%股份，厦门建发集团有限公司和福建省投资开发集团有限责任公司分别持有厦门航空34%和11%股份。

截至今年6月30日，厦门航空实现营业收入88.01亿元，同比减少22.78%；净亏损16.53亿元，上年同期为净亏损0.46亿元。厦门航空总资产为503.3亿元，净资产为178.06亿元。