港媒：德法领导人或11月访华

港媒引述消息人士称，德国总理朔尔茨和法国总统马克龙今年11月有可能前往北京与中国国家主席习近平举行会晤。

根据《南华早报》报道，消息人士称，中国前驻柏林大使史明德上周在柏林协商筹划朔尔茨11月访华的细节。报道称，外界预计，法国总统马克龙也将在11月单独访问北京并与习近平举行会晤。

据中国外交部官网消息，王毅星期一（19日）在纽约出席联大期间会晤法国外长科隆纳（Catherine Colonna）时表示，中方愿同法方保持高层交往，加强团结协作，共同应对当前此起彼伏的全球挑战，为世界注入更多正能量和稳定性。王毅星期四在纽约与法国总统外事顾问博纳（Emmanuel Bonne）也举行了会面。

巴黎和柏林都没有证实访华行程，并表示海外行程通常会提前一周宣布。

《南华早报》7月18日曾引述知情人士称，中国已向法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉，以及西班牙首相桑切斯等欧洲国家领导人发出邀请，于11月赴北京与习近平会面。

报道指出，这场拟议中的会面，时间点或将与订于11月在印尼峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会时间重合，也可能在10月举行的中共二十大之后。报道称，这标志着疫情三年来，习近平重启与西方领导人的面对面外交。

不过，中国外交部发言人赵立坚7月19日予以否认，他在例行记者会上回应提问时说，他不知道《南华早报》从哪里得知消息，“我可以告诉你，这是一个假消息”。