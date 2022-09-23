王毅：“台独”是破坏力极强的灰犀牛 必须坚决制止

中国国务委员兼外交部长王毅说，“台独”是一头破坏力极强的“灰犀牛”，必须坚决制止，他并指出，正是在美国的插手和纵容下，“台独”势力滋生蔓延。

根据中国外交部官网发布的新闻稿，正在纽约参加联合国大会的王毅星期四（9月22日）在美国亚洲协会纽约总部的一场演讲中说，“‘台独’就像一头破坏力极强的灰犀牛向我们冲过来，必须坚决制止”。

“灰犀牛”通常指发生概率较大，但可以提前预测，且一旦发生负面影响也极大的潜在事件。其重要特点是，可以看到它正在以某种速度冲来，但速度又不那么快，在被撞之前，有一定的时间做准备。

中国官方过去多次使用“灰犀牛”一词，来指代极有可能发生、影响巨大、但被忽视的金融风险，包括影子银行、房地产泡沫和地方政府债务等。

王毅说， 两岸制度虽然不同，但这绝不是统一的障碍，更不是分裂的借口。中国始终以最大诚意、尽最大努力追求和平统一，但绝不会容忍任何旨在分裂国家的活动。中国保留采取一切必要措施的选项，针对的是触犯《反分裂国家法》的行为，绝非针对台湾同胞。制止“台独”分裂，捍卫领土完整，维护台海和平，是中国依据国内法、国际法行使的神圣权利。

他说，美国近来不断提及“台海现状”，甚至指责中国“改变现状”。这与事实恰恰相反。坦率地讲，正是在美国的插手和纵容下，“台独”势力在岛内滋生蔓延，不断改变大陆台湾同属一中的根本现状，进而对台海和平稳定构成了最大威胁。

王毅指出，美国不顾中国强烈反对，执意在25年后再次允许众议长访台。一次次官方往来，不断提升实质关系，一次次售台武器，甚至包括很多进攻性武器。最近又在推进审议“台湾政策法案”，企图从根本上动摇中美三个联合公报构成的中美关系根基。这种情况下，如何兑现不支持“台独”的重要表态？

王毅在演讲中还指责美国，执意对约3600亿美元（约5111亿新元）中国输美商品加征高额关税，刻意放大中美意识形态对立，将矛头指向中国的政治制度、发展道路和执政党，并试图通过“塑造周边战略环境”来围堵中国，还胁迫各国选边站队、编织各种排除中国的“小圈子”，使中美关系偏离了正确轨道。