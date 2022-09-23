唐山打人案主犯陈继志一审被判24年

震惊中国的唐山打人案星期五（9月23日）在河北省廊坊市一审宣判，主犯陈继志数罪并罚，被判处有期徒刑24年。

据“广阳区人民法院”官方微信公号消息，河北省廊坊市广阳区人民法院9月13日至15日，对廊坊市广阳区人民检察院提起公诉的被告人陈继志等恶势力组织进行一审公开开庭审理。

庭审中，检察机关出示了相关证据，寻衅滋事罪四名被害人的诉讼代理人、28名被告人及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，被告人进行了最后陈述。

经审理查明，2022年6月10日2时40分许，被告人陈继志、马云齐、刘斌、陈晓亮、李鑫、沈小俊及李红瑞、刘某、姜某萍在河北省唐山市路北区机场路某烧烤店吃饭时，陈继志到正在店内用餐的被害人王某某、李某、远某、刘某某桌旁，对王某某骚扰遭拒后殴打王某某，王某某与李某进行反抗。

陈继志、马云齐、刘斌、陈晓亮、李鑫分别在烧烤店内、店外便道及店旁小胡同内，对王某某、李某、远某、刘某某持椅子、酒瓶击打或拳打脚踢，沈小俊在烧烤店及旁边小胡同内威胁远某不得报警。经鉴定，王某某、刘某某的损伤程度构成轻伤二级；李某、远某的损伤程度构成轻微伤。

另查明，2012年以来，被告人陈继志等人还长期纠集在一起，在唐山市等地以暴力、威胁等手段，实施非法拘禁、聚众斗殴、故意伤害、开设赌场、抢劫、掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动等违法犯罪活动，逐渐形成了以陈继志为纠集者，王晓磊等七名被告人为成员的恶势力组织。该恶势力组织为非作恶，欺压百姓，破坏当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。

廊坊市广阳区人民法院判决，被告人陈继志犯寻衅滋事罪、抢劫罪、聚众斗殴罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑24年，并处罚金32万元（人民币，下同，约6.4万新币）。

对其余27名被告人依法判处11年至六个月有期徒刑不等的刑罚，另对其中19名被告人并处13万5000元至3000元不等的罚金。

陈继志等六名被告人对寻衅滋事罪四名被害人的医药费、护理费、误工费、伙食补助费、营养费、交通费等各项损失承担相应的赔偿责任。

唐山市一家烧烤店今年6月10日凌晨发生一起多名男子殴打女性的事件，引爆中国舆论场，陈继志为首的九名涉案嫌犯隔天被抓获，再由河北廊坊市公安局执行逮捕，而非交给事发地的唐山市公安局侦办。

此案还涉及黑恶势力背后保护伞问题。河北省纪委监委8月29日通报，涉及陈继志等恶势力组织背后的腐败和保护伞问题的15人被立案调查，其中八人被留置，包括唐山市路北区副区长、市公安局路北分局局长马爱军等。

受害方律师、北京正公律师事务所主任崔家国告诉中国《大河报》 ，在上周的庭审中，陈继志在最后陈词时曾痛哭流涕，说对不起国家，对不起唐山。