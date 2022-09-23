鄱阳湖水位降至有记录以来历史最低

中国鄱阳湖水位降至历史最低的7.10米，江西水文部门首次将枯水预警升级为红色。

据江西省水文监测中心官方微信公号，星期五（9月23日）早晨6时，鄱阳湖代表站星子站水位退至7.10米，刷新鄱阳湖有纪录以来历史最低水位。

此前，星子站1951年有纪录以来历史最低水位为7.11米，出现时间是在2004年2月4日。

鄱阳湖星子站6月23日曾出现年最高水位19.43米，之后，江西省维持长时间高温少雨天气，受五河及长江来水偏少共同影响，鄱阳湖水位快速下降。

鄱阳湖星子站于8月6日、8月19日、9月6日相继刷新进入枯水期（12米以下）、低枯水期（10米以下）、极枯水期（8米以下）历史最早纪录，较原最早出现年份分别提前16天、40天、85天，较有纪录以来平均出现时间分别提前92天、98天、115天。

江西省未来降雨仍然偏少，鄱阳湖水位将持续走低，江西省水文监测中心星期五早晨7时升级发布枯水红色预警，这也是自2013年《江西省水情预警发布实施办法》实施以来，水文部门首次发布枯水红色预警，提请鄱阳湖沿岸相关单位及社会公众加强防范应对，保障群众饮水安全和生产、生态用水需求。

此外，江西省水文监测中心指出，预计未来一段时期内鄱阳湖水位继续走低，赣江南昌河段维持低水位，临水娄家村、昌江渡峰坑河段继续维持较小流量。