济南多家银行落地“非限购区域首套房首付20%”

济南市房地产限购区域调整星期四（9月22日）满一周。据报道，已有多家银行跟进信贷政策，落地“非限购区域首套房首付20%，二套房首付30%”的比例。

根据新黄河报道，9月16日起，济南市年内第二次进行限购区域调整，除了二环内历下区、市中区，非限购区域新房和二手房不再有套数、出售限制，外地户籍在非限购区域购房不再有个税、社保要求。同时非限购区域的信贷政策，执行“认贷不认房”。

招商银行相关负责人称，“济南楼市限购区域调整后，招行已经调整贷款政策，非限购区域首套房首付20%，利率执行LPR-20BP（即4.1%）；二套房首付比例30%，利率执行LPR+60BP（即4.9%）。对于外地人员非限购区域购房无须提供学历证明或社保。”

报道指出，非限购区域“首套房首付20%、二套首付30%”是多数银行落地的比例。目前，有的银行已经正式执行新的信贷政策，建设银行济南分行、青岛银行济南分行等银行也已经开始预受理。

此外，也有个别银行对于限购区域和非限购区域，统一执行首套房首付30%、二套房首付40%的比例。

有地产销售机构表示已接到多家银行关于信贷政策调整的预通知。不过，部分银行表示现阶段尚不便进行公开确认。另有部分银行尚在调研阶段。