“20恒大04”债券持有人同意延期至明年3月付本期利息

中国地产商恒大集团星期四（9月22日）披露2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2022年第二次债券持有人会议决议的公告，“20恒大04”债券持有人同意延期至2023年3月23日支付本期利息。

根据澎湃新闻报道，该笔债券简称“20恒大04”，在2020年9月23日完成发行，发行规模40亿元（人民币，下同，约8亿新元），票面利率5.8%，债券期限5年，附第3年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。

此次会议通过了变更本期债券持有人会议相关时间和调整“20恒大04”债券利息兑付安排的议案。

根据此前公告，恒大地产申请将本期债券在2020年9月23日至2022年9月22日期间的利息支付时间，调整至2023年3月23日完成支付（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如恒大地产未能如期完成上述利息支付，应根据逾期天数，每日按应付未付金额的万分之五支付违约金。

报道指出，陷入流动性危机的恒大集团，对多笔债券进行了展期。此前，恒大地产集团发行的“15恒大03”、“20恒大02”、“21恒大01”均已成功获得展期。

“15恒大03”发行于2015年7月8日，发行规模82亿元，票面利率6.98%，债券期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

根据此前的债券持有人会议结果，该笔债券本金及在2021年7月8日至2022年7月7日期间的利息的支付时间，调整至2023年1月8日完成支付（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 如恒大地产未能在2023年1月8日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）如期完成上述本金及利息支付，则次日起，恒大地产应每日按应付未付金额的万分之五向本期债券持有人支付违约金。

“20恒大02”在2020年5月26日完成发行，发行规模40亿元，票面利率5.9%，债券期限3年，附第2年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。

在召开债券持有人会议之后，该笔债券第二年度付息日调整为2022年11月26日。

“21恒大01”在2021年4月27日完成发行，发行规模82亿元，票面利率7%，债券期限5年，附第3年末发行人票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券于2021年4月27日至2022年4月26日期间的利息支付时间已经调整至2022年10月27日完成支付。如恒大地产未能如期完成上述利息支付，应根据逾期天数，每日按应付未付金额的万分之五支付违约金。

中国恒大9月21日晚间公告称，今年前8个月，公司实现合约销售金额约181.58亿元，合约销售面积194.98万平方米。

截至目前，恒大集团的保交楼项目共706个，已复工项目668个，未复工项目38个。目前已复工的668个项目中，有606个项目达到正常施工水平，其余62个项目正在恢复正常施工过程中，恒大集团称，正积极推进所有项目全面复工并达到正常施工水平。