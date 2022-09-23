中国驻日大使：中日关系到了何去何从的关键路口

中国驻日本大使孔铉佑星期四（9月22日）说，今天中日关系站在了新的历史起点，也来到了何去何从的关键路口。双方要共同重温初心原点，深刻汲取历史经验启示，以战略眼光和全局视野把握当下机遇挑战，妥处矛盾分歧，在风浪考验中把稳正确航向，努力推动构建契合新时代要求的中日关系。

根据新华社报道，中国驻日本大使馆当天在东京举办庆祝中华人民共和国成立73周年暨中日邦交正常化50周年招待会。

孔铉佑致辞说，今天中日关系站在了新的历史起点，也来到了何去何从的关键路口。双方要共同重温初心原点，深刻汲取历史经验启示，以战略眼光和全局视野把握当下机遇挑战，坚持中日四个政治文件精神，以两国领导人达成的重要共识为指引，不断增进政治互信，深化互利合作，扩大人文交流，同时妥处矛盾分歧，在风浪考验中把稳正确航向，努力推动构建契合新时代要求的中日关系，以更加成熟稳定、健康强韧的姿态迎接中日关系下一个50年。

日本外务大臣政务官吉川有美代表日本政府祝贺中华人民共和国成立73周年和日中邦交正常化50周年,希望日中努力构筑建设性、稳定的双边关系。

日本前首相福田康夫说，日中双方应以邦交正常化50周年为契机，重温邦交正常化初心，努力实现和平共处，共同维护地区繁荣稳定，为国际社会做出更大贡献。

日中协会会长野田毅指出，两国要忠实践行日中四个政治文件和有关共识精神，坚持通过对话沟通妥处彼此差异，相互支持对方发展，共同为促进地区和世界发展做出积极贡献。

