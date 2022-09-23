浙江严查“三无”外卖“三假”直播

浙江省将严厉打击“三无”外卖和“三假”直播，加大力度规范网络外卖与直播平台。

浙江市场监管矩阵官方微信公号星期四（9月22日）发布公告称，浙江省市场监管局等12个部门9月至11月联合开展网络市场监管专项行动。

公告称，本次专项整治重点任务首项为严查借中共二十大进行商业炒作、兜售商品牟利，严厉打击违法经营行为，为召开中共二十大营造良好的网络市场环境和社会氛围。

公告要求，严厉打击无证无照、证照与实际不符、未依法公示相关信息的“三无”外卖，加强对外卖平台及平台内经营者身份信息公示的监督管理，把好外卖入网经营关，规范外卖行业持续健康发展。

同时，严厉打击假人气、假优惠、假商品的“三假”直播，查处流量造假、数据注水、刷单炒信等人气造假行为，全面整治刷量、刷好评链条上的快递服务经营者、网站、中间商、平台内经营者。推动网络直播行业在发展中规范，在规范中发展。

公告还要求，严厉打击不具备网络销售条件从事网络药品销售，超出许可范围、许可方式销售药品行为。全面规范处方药销售，严厉打击不凭处方销售处方药等违法违规行为。

针对老人功能性服装服饰、鞋类产品，纸尿裤、护理湿巾等养老照护产品，适老化家居及电子产品，以及儿童玩具、文具、家具等，管理部门将加大监督抽查力度，强化抽查结果处理，严查老人儿童用品质量违法犯罪行为。

规范重要节点促销活动方面，将以“11·11”等网络集中促销活动为重点，突出对主要网络交易平台及投诉多的网店、农村电商、跨境电商、在线旅游、开具发票、用能（用水）产品能效（水效）标识展示信息不规范等的监督检查，坚决打击各种违法侵权行为。

另据澎湃新闻报道，从上半年至今年底，浙江持续开展网络直播营销违法行为专项治理，重点整治网络直播营销中含有导向错误、虚假宣传、宣称“神医”“神药”、刷单炒信、以假充真等十方面违法行为。