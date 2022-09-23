中国体育总局局长：要统一思想打好足球翻身仗

中国国家体育总局局长、党组书记高志丹星期四（9月22日）在中国足球协会调研时说，要统一思想、正视问题、坚定信心、迎难而上，打好足球翻身仗。

根据《中国体育报》报道，高志丹强调，足球是世界第一运动，是体育强国的重要标志，发展足球运动，不仅要在世界赛场取胜，更重要的是要发挥足球运动在提振人民群众精神面貌、增强为国争光的使命感、促进青少年全面发展等方面的独特价值。要充分认识到抓好足球工作对于体育强国建设、实现中华民族伟大复兴的中国梦意义重大，充分认识到抓好足球工作是增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体体现。

高志丹强调，要深刻认识足球发展中存在的精神作风、队伍状态和管理能力等问题，不要怨、怕、等，要以只争朝夕的精神状态和工作作风，尊重科学，实事求是，久久为功。

高志丹要求，要统一思想，树牢打好足球翻身仗的决心和信心。贯彻落实好《中国足球改革发展总体方案》和《中国女子足球改革发展方案》；深入推进足球治理体系、治理能力现代化；大力发展青少年足球；加快推进职业足球健康发展；不断加强各级国家队建设，增强使命感、责任感、荣誉感，打造能征善战、作风优良的国家队；持之以恒做好足球行业作风建设，防范化解风险前移，做到未雨绸缪；要夯实足球发展的社会基础。

高志丹最后说，做好足球工作是中共中央、国务院和全国人民的重托和殷切期望，中国足协要振奋精神、凝聚共识、坚定信心、迎难而上，走好中国足球新的长征路，为实现中国足球的崛起和体育强国梦、中华民族伟大复兴的中国梦作出应有的贡献，以良好的精神面貌和工作业绩迎接中共二十大胜利召开。

