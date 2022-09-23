中国将为困难老人设10万张家庭养老床位

中国民政部和财政部将通过中央专项彩票公益金，建设10万张家庭养老床位、提供20万人养老上门服务。

中国民政部和财政部官网星期五（9月23日）发布通知称，将通过中央专项彩票公益金支持，面向经济困难的失能、部分失能老年人建设10万张家庭养老床位、提供20万人次居家养老上门服务。

通知称，两部门共同确定在北京市西城区等42个地区实施2022年居家和社区基本养老服务提升行动项目。项目资金按规定用于项目地区为60周岁及以上经济困难的失能、部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务。

通知称，将通过中央专项彩票公益金支持，面向经济困难的失能、部分失能老年人建设10万张家庭养老床位。在对老年人进行综合能力评估基础上，对适宜设置家庭养老床位的老年人，对其居家环境关键区域或部位进行适老化、智能化改造，配备助行、助餐、助穿等老年用品。

两部门还将提供20万人次居家养老上门服务。根据老年人综合能力评估情况，为有相关需求但未建立家庭养老床位的老年人提供居家养老上门服务，服务内容包括但不限于出行、清洁、起居、卧床、饮食等生活照护以及基础照护、健康管理、康复辅助等服务。

两部门要求，各地要通过发挥项目示范带动作用，引导更多专业优质资源投入居家社区基本养老服务，鼓励在设施建设、机构培育、人才培养、服务创新等方面积极探索，形成可复制可推广的居家社区养老服务有效模式，建立健全居家社区养老服务高质量发展制度机制。

中国国家卫生健康委星期二（9月20日）预计，在2035年左右，中国60岁及以上老年人口将破4亿，占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。