香港解除酒店强制隔离 下星期一起实行“0+3”

香港特首李家超星期五（9月23日）下午宣布，香港自下星期一（9月26日）起解除对旅客的强制酒店隔离措施，将检疫措施改为“0+3”，即海外及台湾抵港旅客只需居家医学监测三天。

综合香港01新闻和《星岛日报》报道，李家超在记者会上说，随着香港确诊数字渐趋平稳，四个抵港新措施将于下周一生效。其中一项是将海外及台湾抵港游客的检疫措施从现在的“3+4”改为“0+3”，即旅客只需居家医学监测三天。没有确诊者便可上班和上学，但仍然不能进入餐厅。

另外三项措施分别为：登机前48小时的核酸测试将用快速测试取代；取消未接种疫苗市民不能赴港的限制；以及“来港易”及“回港易”不设限额，并适用大陆所有地方及澳门的抵港人士。

在“0+3”具体措施上，李家超介绍说，有关人士返港后，会获派“黄码”三天，期间可以外出但不得进入表列场所，例如餐厅、酒吧等，第三日会收到前一天的核酸检测结果，阴性者便可获派“蓝码”。

此外，抵港人士在机场接受核酸检测后，无须等待结果即可回家或到酒店，也可自选交通工具。

李家超说，政府对疫情趋势持正面态度，新措施可平衡风险及经济动力，在风险可控下维持香港竞争力，海外人士抵港风险不高于甚至低于本地传播风险。