中国官媒称人民币不具备趋势贬值基础

美联储加息后人民币汇率下跌，对此，中国官媒称，人民币不具备趋势贬值基础。

《证券日报》星期五（9月23日）引述光大银行金融市场部宏观研究员周茂华的观点称，美元短期内或维持强势，但缺乏持续大幅走强基础。当前美国经济趋缓，经济衰退风险上升，美元的走强偏离基本面。

周茂华称，从中国国内经济基本面、国际收支、人民币汇率弹性、人民币资产长期配置价值等方面看，人民币不具备趋势贬值基础。尽管海外宏观环境变化，但人民币将继续运行在合理区间，双向波动常态化。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部主管庞溟也告诉《证券日报》记者，考虑到当前中国宏观经济体量扩大、韧性更强，汇率市场化改革增强对外部冲击的抵御能力，金融体系自主性和稳定性更强，人民币资产吸引力增强，强势美元对中国的影响有限。

庞溟说，为更有效地应对强势美元带来的外部冲击，一方面，应继续深化人民币汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，加强预期管理，完善跨境融资宏观审慎管理，引导市场主体坚持“风险中性”理念，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；另一方面，应不断深化金融双向开放，增强境内人民币资产吸引力。

美联储当地时间星期三如市场预期加息75个基点，截至星期五晚间，人民币兑美元中间价已跌破7.1。