王毅：当务之急是乌课题当事方尽快恢复对话

中国国务委员兼外长王毅在乌克兰课题上强调，必须坚持对话谈判方向，当务之急是当事方尽快恢复对话，把合理关切纳入谈判中，并呼吁各方保持克制，避免加剧对抗的言行。

据新华社报道，王毅星期四（9月22日）在纽约联合国总部出席安理会乌克兰问题外长会时强调，各国主权、领土完整都应该得到维护，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各方合理安全关切都应得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应得到支持。

他认为，当务之急是当事方尽快恢复对话，把合理关切纳入谈判中，把可行选项摆到桌面上，谈出结果，谈出和平。

王毅呼吁国际社会发挥建设性作用，助力局势降温，并说核设施安全问题不容试错，任何意外风险必须杜绝。他也说，不应滥施单边制裁，更不能让发展中国家埋单。

他也呼吁联合国安理会秉持客观公正的基本原则，“遵循止战促谈的正确方向，优先运用斡旋工具调解，推动政治解决进程。”

王毅早前分别与波兰外长拉乌，以及欧盟外交与安全政策高级代表博雷利会面时说，乌克兰危机扩大化、长期化不符合各方利益，中国一贯主张建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，为和平提供持久保障，将继续致力于劝和促谈。

他也强调，中国既不会袖手旁观，更不会火上浇油，将继续以自己的方式发挥作用，同时中国支持欧盟和欧洲大国继续积极斡旋，尽一切努力争取和平。