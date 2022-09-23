下午察：隔离收费引众怒

在香港宣布取消酒店隔离、韩国等多国解除口罩令之际，在继续严格执行防疫措施的中国大陆，有一则消息格外引人注意。重庆和云南的部分区域最近宣布，要对被集中隔离的民众收费。当地政府还强硬指出：拒不支付的将追究法律责任。

据云南镇雄县官方微信账号“镇雄县”发布的消息，当地从星期三（21日）开始，对所有新入住的隔离人员实行收费。根据不同地点，费用在100元（人民币，下同，约20新元）至150元不等。拒不支付费用的隔离民众，将交由公安追究法律责任。“镇雄县”微信公众号目前已经搜索不到这则通知，但消息在互联网上被广泛转发。

同样采取隔离收费措施的重庆长寿区，允许当地居民申请费用减免，但规定的隔离费用却很高。据长寿区在“长寿发布”微信公众号上发出的消息，在晏家二期公租房隔离点隔离的人员，每人每天得交300元，其中包含60元餐费。在酒店隔离的人员，房费按酒店的客房价格收取，餐费另按每人每天60元收取。

不过，重庆长寿区明确，有长寿区户籍的、在长寿区实际工作并缴纳社保的、在长寿区购房的等六类人员，可申请减免隔离期间食宿费用。但也就是说，在长寿区的外地人，是无法豁免隔离费用的。在追责方面，长寿区的措辞和镇雄县的一致：拒不支付或以虚假资料骗取减免的，将追究法律责任。

重庆和云南的部分区域最近宣布，要对被集中隔离的民众收费。（互联网）

地方政府公然违法？

对此，中国网民们质问，声称将追究法律责任的地方政府，所做所为合不合法？

搜狐新闻翻出了《中国传染病防治法（2013修正）》。该法案第四章疫情防控中的第四十一条规定：“在隔离期间，实施隔离措施的人民政府应对被隔离人员提供生活保障。”

中国抗疫至今，隔离需要自费的主要有三种情况：入境人员；个人不遵守防疫规定导致被强制隔离的人员；中高风险区返乡集中隔离的人员。

非上述三种情况的也有隔离收费的先例。湖南省龙山县从2022年5月18日开始执行的收费标准就规定，未出县被确定为密接、次密接及其他原因被隔离的本地人员按每人每天60元标准收取伙食费。而返县人员（含密接、次密接）到宾馆隔离的，按每人每天160元收取食宿费，到县委党校隔离的按每人每天100元收取食宿费。

这一回，重庆长寿区和云南镇雄县宣布对隔离人员收费，还信誓旦旦要追责，遭到中国网民的强烈反对。

有网民指出，辛苦配合抗疫三年，钱越来越难挣；政府财政吃紧，民众也吃紧，政府可以伸手要钱，百姓去哪里挣钱？以重庆长寿区的收费标准来算，在公租房隔离每人每天得支付300元，隔离10天就是3000元。也有人批评，普通民众一旦被隔离，大部分月收入甚至所有月收入都得用来交隔离费，更何况，公租房的房租每天300元，简直是“漫天要价、吃相难看”。

更有部分网民质疑，地方财政吃紧，地方政府是否在通过集中隔离的方式创收。如果隔离收费的做法不加节制，或者在全中国推行，很可能被滥用；地方政府缺钱就隔离民众来创收，到时候形势会比疫情更加可怕。

《环球时报》前总编辑胡锡进也发文指出，中国民众总体上对防疫给予了最大的配合。此时让一些显然不情愿进入集中隔离的人自行支付食宿费用，不利防控的平稳推进。在很敏感的时刻，这种做法触及了公共防疫政策，很容易增加人们的整体误解，相信大部分地区不会效仿。

财新网在一篇评论中也指出，收费绝非小事，直接关系个体权利，还可能影响防疫大局，于法于理必须要站得住脚，不能只靠一地一纸文件。怎么收费，怎么使用，更不能是一笔糊涂账。

评论也写道，强制集中隔离作为一种行政强制措施，从隔离人员的划定再到隔离收费的标准制定、实施以及费用的使用等，皆由地方政府主导，如果缺乏明晰的规则，超出法律的约束，很容易产生一系列治理风险。

评论提醒：“如果强制隔离收费是以盈利为目的，不仅违背了防疫的基本原则，还可能给一些地方政府以更大的动力去强制隔离更多的人——尤其是究竟哪些人应该隔离，地方政府往往拥有更多的自主空间。”

抗疫的流水账

这场隔离收费风波也显示，长期在防疫上的消耗，已经让中国地方财政捉襟见肘。

自从中国国务院5月要求省会和千万级人口大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”以来，中国实行常态检测已经四个月。国家医保局要求，常态化核酸检测费用由各地政府承担，均由地方财政部门提供资金支持。

内蒙古呼和浩特市的市民 9月14日正在接受核酸采样。（中新社）

在常态化核酸检测的四个月中，部分城市降低了核酸检测频次，有城市不再查验阴性证明。诸如杭州、合肥、郑州等地的检测频次随着疫情防控需要忽高忽低；就连中国最重要的经济中心上海，也提出了逐月“限时”提供免费检测。

公开数据显示，今年上半年，除了长沙、厦门、合肥、西安、石家庄、海口、银川、呼和浩特之外，中国重点城市一般公共预算收入普遍减少。财政收入保持正增长的城市今年上半年基本上未暴发大规模疫情，显示疫情下区域静态管理的巨大代价。

与此同时，地方政府不仅需要支付庞大的抗疫开销，还得应对房地产市场低迷下卖地收入大幅下跌，以及数万亿元的税收减免。

据彭博社本月19日报道，中国31个省级行政区在今年前七个月均出现赤字。以福建省漳州市长泰县为例，该区上半年在防疫上花费3200万元，比年初的预算多出560万元，同期商住用地出让收入为零。

对中国地方政府来说，“外防输入，内防反弹”是硬杠杠的要求，但是财政吃紧也是无法避免的问题。在清零政策持续的情况下，免费的核酸检测能持续多久，免费的集中隔离又能持续多久？地方政府把成本转嫁给民众的事，未来可能会越来越多。