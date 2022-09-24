王毅会见乌外长：中国不袖手旁观也不火上浇油

中国国务委员兼外长王毅应约会见乌克兰外长库列巴时针对乌克兰课题强调，中国一直致力于劝和促谈，从不袖手旁观，也不火上浇油，更不会趁机牟利。

据新华社报道，王毅当地时间9月22日在纽约出席联合国大会期间应约会见库列巴。

王毅说，中国国家主席习近平指出，各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则应该得到遵守，各方合理安全关切应该得到重视，一切致力于和平解决危机的努力应该予以支持。这“四个应该”是中方对乌克兰问题的最权威阐述，也是中方看待处理这一问题的根本遵循。

他强调，中国作为负责任大国和安理会常任理事国，一直致力于劝和促谈，从不袖手旁观，也不火上浇油，更不会趁机牟利，“我们始终站在和平一边，将继续发挥建设性作用”。

他还感谢乌政府和人民为在乌中国人员特别是留学生撤离提供的帮助和关照，并称中方愿以中乌建交30周年为契机，规划两国关系下一步发展。

根据新华社的报道，库列巴在会面时说，乌克兰重视中国的国际地位和重要影响，期待中方为缓解当前危机发挥重要作用，乌克兰愿开展符合国家利益的对话谈判。

库列巴还说，乌克兰一贯奉行一个中国政策，支持中方维护主权和领土完整，期待同中方加强在各领域交流合作。

另据法新社报道，库列巴在他的推特账户发文证实了此次会面。他写道，中国重申尊重乌克兰的主权和领土完整，并反对使用武力作为解决分歧的手段。

王毅星期四（9月22日）在纽约联合国总部出席安理会乌克兰问题外长会时也强调，当务之急是当事方尽快恢复对话，把合理关切纳入谈判中，并呼吁各方保持克制，避免加剧对抗的言行。

王毅早前分别与波兰外长拉乌，以及欧盟外交与安全政策高级代表博雷利会面时说，乌克兰危机扩大化、长期化不符合各方利益，中国一贯主张建立均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，为和平提供持久保障，将继续致力于劝和促谈。