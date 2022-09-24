中国促有关国家停止对白罗斯单边制裁

中国代表星期五（23日）在联合国人权理事会第51届会议上发言反对有关国家对白罗斯实施单边制裁，反对以人权为借口干涉白罗斯内政。

根据新华社报道，中国代表说，中国尊重白罗斯人民根据本国国情自主选择的发展道路，赞赏白在人权领域取得的进步；坚决反对国际关系中动辄使用单边制裁或以制裁相威胁，反对外部干涉白内政。一些国家无视白人民因遭受单边强制措施无法充分享有所有人权的事实，无视白政府为促进和保护人权所作努力和取得的成绩，也无视当事国强烈反对，执意要求人权理事会延长涉白机制授权，有关做法是典型的将人权问题政治化，严重加剧了人权理事会的对抗性。

中国代表指出，人权理事会和人权高专办应摒弃“双重标准”，坚持客观公正原则，不应采用未经证实的虚假信息对发展中国家进行无理指责，更不应沦为一些国家整治别国的政治工具。中国呼吁人权高专办充分尊重白政府提供的权威信息，敦促有关国家停止对白单边制裁，为白经济社会发展和人民享有人权发挥建设性作用。

俄乌冲突爆发以来，美国等西方国家不但对俄罗斯实施制裁，也以“白罗斯为俄提供协助”为由，对白罗斯实施了一系列制裁措施。

美国拜登政府4月还限制由白罗斯人拥有、控制或租赁的美国制造的飞机飞往白罗斯，“这是白罗斯采取行动支持俄罗斯在乌克兰的侵略行为，美国政府采取的回应的一部分”。

中国国家主席习近平上周中亚行时，与白罗斯总统卢卡申科会晤。两国元首决定，将双边关系定位提升为全天候全面战略伙伴关系。