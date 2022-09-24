特鲁多任命梅倩琳出任驻华大使

加拿大总理特鲁多星期五（9月23日）宣布，任命资深外交官詹妮弗·梅(Jennifer May)为新的加拿大驻华大使。其中文名为梅倩琳。这一任命填补了加拿大驻华大使一职长达约9个月的空缺。梅倩琳将是中加两国于1970年建交后，加方派驻北京的第16任大使，也是首位女性驻华大使。



根据加拿大政府网站发布的声明，特鲁多说，梅倩琳将领导加拿大在捍卫民主价值观、人权和法治方面的重要工作，“她的工作将是推进加拿大在加中关系中的优先事项的关键，包括支持双边长期的人员和经贸联系。”

声明还说，梅倩琳多年来的经验以及她对亚洲的深刻理解，将有助于把握加中之间重要的双边关系并促进加方在中国的利益。

公开资料显示，毕业于拉瓦尔大学的梅倩琳是一名有超过30年经验的资深官员，拥有政治学和德语双学士学位。

梅倩琳1990年进入加外交部工作，曾任职于加外交部南欧和北欧司、东欧和欧亚司、国防和安全关系司。她还拥有在亚洲、欧洲和南美任职的经历，曾派驻曼谷、北京、波恩、香港、维也纳和柏林等地。

在此次任职之前，她担任加拿大驻巴西大使。据加多家主流媒体报道，梅倩琳能说流利的普通话。

梅倩琳通过个人推特表示，为获任此重要职务感到荣幸，并期待赴任。

梅倩琳获此任命之前，加拿大驻华大使之职已空缺约9个月。其前任鲍达民(Dominic Barton)于2019年9月获任命，2021年年末辞任。鲍达民之前的加驻华大使则为2017年1月获任命、2019年1月辞职的麦家廉(John McCallum)。2018年12月初发生的孟晚舟事件令中加关系陷入低谷。

除了在北京设有大使馆外，加拿大目前在重庆、广州、上海和香港设有总领事馆，另在中国多地共设有10个贸易办事处。

