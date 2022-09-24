韩正：支持澳门加快基建推动经济多元发展

中共政治局常委、国务院副总理、中央港澳工作领导小组组长韩正称，中共中央高度评价澳门特色的“一国两制”成功实践，将全力支持澳门加快基础设施建设、推动经济多元发展；他也要求澳门抓住横琴粤澳深度合作区建设的重要机遇。

据新华社报道，韩正星期五（9月23日）在北京主持召开视频会议，听取澳门特别行政区行政长官贺一诚关于澳门当前经济形势和有关工作情况的汇报，研究支持澳门加快基础设施建设、推动经济适度多元发展有关工作。

韩正说，中共中央始终关心澳门发展，高度评价澳门特色的“一国两制”成功实践，也充分肯定贺一诚和特区政府的工作，全力支持澳门防控疫情、助企纾困、改善民生和推动经济适度多元发展。特区政府要团结澳门社会各界力量，克服当前困难，增强发展动能。

他还说，“祖国始终是澳门保持长期繁荣稳定的坚强后盾”，他要求特区政府坚持不懈做好防疫情、稳经济、纾民困工作，并称中央将在基础设施建设、重要民生工程、经济适度多元发展等方面全力支持。

韩正提到，横琴粤澳深度合作区正式挂牌已一周年，建设的初心就是为澳门经济适度多元发展创造条件。澳门要抓住合作区建设的重要机遇，为经济长远发展注入新的动力。

他还说，中央有关部门将按照总体方案的部署，持续加大政策支持力度，推动合作区建设取得新的突破。粤澳双方要发挥好各自优势，提升合作水平，不断健全粤澳共商共建共管共享新体制，把横琴合作区打造成为促进澳门经济适度多元发展的新平台、便利澳门居民生活就业的新空间。