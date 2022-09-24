王毅会见澳外长：中澳关系应更趋成熟稳定不出意外

中国国务委员兼外长王毅当地时间9月22日在纽约出席联合国大会期间会见澳大利亚外长黄英贤时说，两国关系应该更趋成熟稳定、富有韧性、不出意外，这符合双方利益，也是两国人民的期待。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅表示，2个月前，双方在巴厘岛会晤，均强调中澳关系重要性，重新确认两国全面战略伙伴关系定位，都认为应本着相互尊重精神推动双边关系尽早重回正轨。今年是中澳建交50周年，“五十而知天命”。经历半个世纪风雨洗礼，两国关系应该更趋成熟稳定、富有韧性、不出意外，这符合双方利益，也是两国人民的期待。中国愿同澳方认真总结梳理经验，妥善解决分歧，推动双边关系健康稳定发展。

王毅还说，中国赞赏澳重申坚持一中政策。双方应相向而行，更多运用正向思维，多释放积极信号，多讲合作共赢故事，多开展人文和地方交流，为中澳关系向好发展创造良好氛围。

王毅强调，中国坚定支持贸易自由化便利化，致力于建设更高水平开放的经济体制，打造开放型世界经济。各方都应弘扬联合国宪章宗旨和原则，遵守国际法和国际关系基本准则，发挥联合国核心作用。

根据中国外交部新闻稿，黄英贤在会面时表示，澳大利亚愿在相互尊重基础上同中国发展趋于稳定、互惠互利、富有成效的关系。愿以建交50周年为契机，本着冷静、向前看态度，同中国坦诚沟通，开展建设性交流，推进澳中全面战略伙伴关系。澳尊重基于联合国宪章的国际法体系，坚持奉行一个中国政策，不支持“台独”。澳中贸易使双方受益，希维护开放的国际贸易体制。

另据澳大利亚人报报道，黄英贤在会后对记者说：澳大利亚与中国的外交关系有一条 “漫长的道路”，“双方都必须采取许多步骤来建立更稳定的关系”，她呼吁双方进一步 “接触和表达善意”。

她说，她对中国的人权记录、澳大利亚记者成蕾被拘留，以及北京对澳大利亚向中国出口农产品征收关税和封锁的一系列行为提出了批评。

黄英贤说：“澳大利亚的利益是不变的，政府将继续为那些我们认为必要的问题发言，并继续与中国接触，以稳定关系”。

中国原本是澳洲煤炭的最大消费国，但双方关系2018年开始不断恶化，莫里森政府前年提出要对冠病疫情起源展开独立调查惹恼中国，引发北京祭出经济反制，对澳洲大麦、牛肉、红酒、煤炭等输华商品加征关税和拖延清关。

澳洲新政府阿尔巴尼斯上台后曾强调，希望北京通过放弃对澳大利亚的贸易制裁，表达他们想要修复紧张的澳中关系的意愿。