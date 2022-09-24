王毅会见德外长：双方要筹备好两国高层往来和政府间磋商

中国国务委员兼外长王毅当地时间9月22日在纽约出席联合国大会期间会见德国外长贝尔伯克时说，中德没有根本利益冲突，理应加强沟通，增进理解。双方要筹备好两国高层往来和政府间磋商，全面梳理各领域合作，规划双边关系下一个50年发展。

根据中国外交部网站发布的新闻稿，王毅表示，自两国外长巴厘岛会晤以来，双方务实合作取得了许多进展，释放了积极信号，展现了中德关系的潜力和韧性。中德建交50年来，两国相交相知，全方位合作持续推进，两国人民都得到实惠。中德没有根本利益冲突，理应加强沟通，增进理解。双方要筹备好两国高层往来和政府间磋商，全面梳理各领域合作，规划双边关系下一个50年发展。当前形势下，中德进一步深化全方位战略伙伴关系具有重要意义，中国愿同德方一道，发挥大国应尽职责，为和平发展作出中德贡献。

此前有媒体引述消息人士称，德国总理朔尔茨和法国总统马克龙今年11月有可能前往北京与习近平举行会晤。消息人士说，中国前驻柏林大使史明德上周在柏林协商筹划朔尔茨11月访华的细节。

贝尔伯克在会面时表示，德国奉行一个中国政策，高度重视保持双方高层交往和各领域交流合作。中国是全球性重要力量，德国赞赏中国制定富有雄心的减排目标，为应对气变发挥典范作用，愿同中国加强绿色转型、创新发展等合作，在实现《巴黎协定》温控目标等领域展现引领，共同应对全球性挑战。

双方就乌克兰问题交换了看法。王毅阐述了中国国家主席习近平提出的“四个应该”，表示中国始终坚持劝和促谈。国际社会应齐心协力，共同推动停火止战，使和平早日到来，同时应对好紧急人道问题和危机外溢的负面效应。