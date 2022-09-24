海南三亚开放离市通道

海南三亚市冠病疫情防控工作指挥部星期六（9月24日）发布“关于开放三亚离市通道”的通告，七天内无中高风险区旅居史人员凭48小时内一次核酸检测阴性证明可进出三亚。

根据“三亚发布”微信公众号消息，《三亚市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部关于开放三亚离市通道的通告》称，经市疫情防控工作指挥部研究决定，自9月24日12时起，调整相关疫情防控措施。

措施包括：七天内无中高风险区旅居史人员凭48小时内一次核酸检测阴性证明进出三亚；常态化开展核酸检测，市民每三天完成一次核酸检测，风险职业人员和重点机构、场所人员按国家和省相关规定执行；保留社区卡口，人员凭72小时内核酸阴性证明、扫地点码、测温通行，进入各类公共场所、乘坐公共交通工具等须持72小时内核酸阴性证明。

此外，商超、农（集）贸市场等场所加强人流引导，限流75%，避免人员聚集。暂不开放海鲜鱼市、餐饮堂食和各种室内密闭性经营场所；市民要主动扫地点码，按要求进行核酸检测，科学规范佩戴口罩，保持社交距离，注意个人卫生，勤洗手、多通风等。

三亚是中国知名的热带滨海旅游城市。两年多来，受疫情影响，当地旅游景区、免税购物场所等涉旅业态数次停业，本轮疫情中更是经历了为期40天的临时性全域静态管理。

在本轮疫情停摆一个多月后，海南省三亚市景区、酒店、免税店本周陆续恢复营业。

中国大陆星期五（9月23日）新增确诊病例188例，含本土病例129例，其中四川51例，贵州32例。新增无症状感染者730例，含本土624例，其中黑龙江209例，宁夏121例，西藏111例，贵州70例，四川51例。

根据中国卫健委网站公布的数据，新增确诊病例中，境外输入病例59例，其余为本土病例分别为：四川51例，贵州32例，黑龙江21例，西藏11例，广东5例，天津3例，云南3例，湖南1例，海南1例，新疆1例。含24例由无症状感染者转为确诊病例。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

新增无症状感染者730例，其中境外输入106例，其余本土病例分别为：黑龙江209例，宁夏121例，西藏111例，贵州70例，四川51例，云南12例，新疆9例，山东7例，河南7例，浙江5例，广西5例，河北4例，天津3例，江苏3例，甘肃3例，安徽1例，湖北1例，湖南1例，陕西1例。

当日新增治愈出院病例206例，其中境外输入病例60例，本土病例146例，解除医学观察的密切接触者28821人，重症病例较前一日减少3例。

