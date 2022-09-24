港府专家建议若输入案例低过5%可放宽至“0+0”

香港政府专家顾问、港大医学院内科学系传染病科主任及临床教授孔繁毅说，他支持政府将入境检疫措施改为“0+3”，认为措施有良好的科学数据支持下实施，有助进一步恢复经济。

根据《星岛日报》报道，孔繁毅在一个电台节目中说，如果输入个案占整体个案比例维持在5%以下，便能有条件进一步放宽，抵港人士只需于指定日子进行核酸检测，建议无需黄码安排。

孔繁毅说，抵港人士登机前进行快测已经足够，飞机上每小时换气量达12至15次，情况相当于医院，较餐厅更加严格，相信传播风险低。他认为社会已经有足够混合免疫，无需太担心，目前香港单日确诊个案维持在5000例左右水平，较两周前的1.2万例高峰下降快，预计可能只须数个星期，便能过渡至“0+0”安排，他相信视乎实施放宽至“0+3”后的情况会影响过渡至“0+0”的考量，若放宽至“0+3”后染疫人数反弹，可能会实施有条件放宽。

此外，孔繁毅预计幼童疫苗将在2至3星期后抵港，剂量只是成人版的十分一，专家委员会认为幼童打够三针的保护效果较好，建议接种首两针相隔三星期，第二、三针就相隔八星期以上，以减低患心肌炎风险。

他还说，大部分6至11岁学童都已打齐两针，将指示他们在接种第二针后6个月打第三针，并强调不论科兴或复必泰均对儿童有效，呼吁家长尽快带子女打针，以预防染疫后出现重症或死亡。

孔繁毅还表示，冠病病毒仍有机会凌驾流感，市民若先感染冠病再感染流感，重症和死亡风险较高，呼吁市民冬季来临前完成接种两种疫苗。

