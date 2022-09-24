中国建行拟设立300亿人民币住房租赁基金

中国建设银行星期五（9月23日）晚间公告称，拟出资设立住房租赁基金，基金募集规模为300亿元（人民币，下同，约60亿新元），其中，该行认缴299.99亿元，资金来源为自有资金，建信信托有限责任公司下属的全资子公司认缴0.01亿元。

根据中国建行在官网发布的公告，该基金暂定名为建设银行住房租赁基金（有限合伙），最终名称以市场监督管理部门登记注册为准；基金类型为有限合伙型基金；拟注册地为北京市；其经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；投资期限暂定10年，到期评估是否存续。

建行指出，该投资已经银保监会批准。基金设立尚需在有关部门办理必要的审批、备案、登记等手续。

对于基金的目标定位及投向，公告显示，通过投资房企存量资产，改造为租赁住房，增加市场化长租房和保障性租赁住房供给，探索租购并举的房地产发展新模式。

对于该笔投资对建设银行的影响，建行指出，该行始终紧跟国家住房制度改革步伐，形成了住房金融业务特色和优势。该行通过出资设立基金，深入推进住房租赁战略实施，以市场化、法治化、专业化运作，收购房企存量资产，与有关方面加强协作，助力探索房地产发展新模式，促进房地产业平稳健康发展。

同时， 建行进一步表示，将充分发挥集团优势，推动住房金融业务向覆盖租购两端、服务存量转型升级的模式发展，形成集股权投资、资产并购、信贷支持、租赁运营、REITs 发行等为一体的全方位住房金融服务体系，持续巩固该行在住房金融领域的差异化竞争力。

