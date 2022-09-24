成都市政府原副秘书长兰成璋被开除党籍

经成都市委批准，市纪委监委对成都市政府原副秘书长、办公厅原党组成员兰成璋严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予兰成璋开除中共党籍处分。通报指出，兰成璋不经批准擅自出境，利用职权在职工录用方面违规为他人谋取利益；沉迷赌博，追求低级趣味。

根据“廉洁四川”微信公众号发布的通报，经查，兰成璋理想信念丧失，纪法意识淡薄，无视组织原则，不经批准擅自出境，利用职权在职工录用方面违规为他人谋取利益；既要当官又要发财，违规从事营利活动；沉迷赌博，追求低级趣味；违规使用虚假身份证件；利用职务上的便利，为他人在项目承揽等方面谋取利益并收受财物，数额特别巨大。

通报指出，兰成璋严重违反党的纪律和国家法律法规，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经成都市纪委常委会会议研究并报市委批准，决定给予兰成璋开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

根据公开资料显示，今年70岁的兰成璋是河北磁县人，在职大专学历。1970年9月参加工作，1976年5月加入中国共产党。

兰成璋先后担任成都市公安局西城区分局政委、党组书记、局长；任成都市金牛区政府副区长、区委政法委副书记；任成都市建设管理委员会副主任、市市容环境卫生管理局党组书记、局长；成都市市政公用局党组书记、局长。

2005年，兰成璋出任成都市政府副秘书长、办公厅党组成员，市市政公用局党组书记、局长；2005年12月至2010年11月，兰成璋任成都市政府副秘书长、办公厅党组成员；2010年11月至2013年3月，任成都市政协常委、社会法制委员会副主任；

2013年3月至2014年1月，兰成璋在成都市政府办公厅工作，直至2014年1月退休。