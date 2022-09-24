中国田径名将王春雨当选为共青团芜湖市委副书记

中国“95后”田径名将王春雨兼新职，当选为共青团安徽芜湖市委副书记。

中共芜湖市委宣传部微信公众号9月23日发布消息称，共青团芜湖市第十六次代表大会9月22日下午完成各项议程后闭幕。

大会选举产生共青团芜湖市第十六届委员会委员35名、候补委员15名。在随后举行的共青团芜湖市第十六届委员会第一次全体会议中，选举产生了共青团芜湖市委新一届常委会和领导班子。

新当选的常委会由17人组成，杨磊当选共青团芜湖市委书记，陶涛、谢翔宇、李小东（挂职）、贾冕茜（挂职）、潘道伟（兼职）、王春雨（兼职）当选副书记。

澎湃新闻报道称，上述消息显示，“亚洲女飞人”王春雨已当选为共青团芜湖市委副书记（兼职）。

出生于1995年的王春雨是中国田径名将，2021年8月，她在第32届东京奥运会女子800米决赛中，以1分57秒的个人历史最好成绩获得第五名，创造了中国田径在奥运会上的新历史。在不久后举行的第十四届全运会上，王春雨又以绝对优势获得女子800米和1500米两项冠军。

去年10月，王春雨入职母校安徽师范大学，从大学生运动员转型成为教师运动员。安徽师大随后在11月正式聘任王春雨为副教授。

芜湖市政协十四届一次会议今年1月选举产生政协新领导班子，王春雨当选为政协第十四届芜湖市委员会常务委员。