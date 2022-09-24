台湾量产型万剑弹本周首次实弹射击测试

台湾军方人士称，台湾自行研发的空对地“万剑弹”正进行量产作业，量产型“万剑弹”9月21日首次经由“经国号”战机（IDF）挂载并完成射击验证，对敌军集结区域可产生大面积的杀伤力，具有源头打击能力。

据台湾《自由时报》报道，军方人士星期六（9月24日）说，先前曾进行射击验证及公开展示的“万剑弹”，属于先导生产型，是小批量生产，9月21日射击的“万剑弹”则是量产型，两者意义并不相同。

军方人士指出，台湾空军在21日派出一架IDF战机担任射击载台任务机，挂载两枚量产型“万剑弹”执行射击任务，但仅射击一枚“万剑弹”，经评估已完成测评任务，不用再射击第二枚弹，IDF战机因此挂载一枚“万剑弹”返回基地。

根据台湾立法院通过的“海空战力提升计划及特别预算案”，万剑导弹系统经费共125亿元新台币（约5.62亿新元），从2022年度启动量产，至2024年度结束前完成，依台湾国防部向立法院提供的各型导弹量产资料，中科院对“万剑弹”的年产数量可达50枚。

“万剑弹”全名为“万剑机场联合遥攻武器”，是台湾中山科学研究自主研发的武器系统，兼具“集束炸弹”及巡弋导弹的特性，可进行中途飞行导引与终端导引，增加命中目标的机率。

“万剑弹”最大射程可逾200公里，搭载集束炸弹的弹头，具备大范围杀伤能力，以及很强的破坏机场或据点能力。

另据了解，中科院现正进行增程型、即二代“万剑弹”的研测，并将增程型“万剑弹”最大射程的研发目标订在400公里。

