台湾高端疫苗不获日本承认 陈时中称外交部会极力争取

各国冠病疫情逐渐进入尾声，许多国家都开启有条件的入境，但台湾的高端疫苗却不被多国承认，施打高端疫苗的台湾民众出国仍要自费3500元（新台币，下同，约157新元）做PCR，引发批评。台湾民进党台北市长参选人陈时中星期六（9月24日）说，当时政策皆根据学理、法理决定，且日本一直都只承认六种疫苗，现在各国都在检讨新做法，台湾外交部也会极力争取。

根据联合报报道， 陈时中在一个活动前受访时说，公共政策决定是根据学理上需求去订定相关政策，如果要用结果论，很多政策来事后检讨都会有问题，政策决定应以学理上是否相合、法理是否相容的方式来看待。

陈时中说，日本对于疫苗承认一向都只有六种，也没有包括俄国和中国大陆自制的疫苗，但这是旧规定，现在各国都在检讨新的做法；这次各国都在开放边境，现在每个国家都持续在检讨要用什么样的标准让民众入境，而外交部也会极力争取。至于是否会建议指挥中心与日本协商？陈时中回应说，那属于外交部权责。

陈时中强调，他自己也打高端疫苗，这是学理上的选择，在去年严重的疫情下，有些人无法打mRNA疫苗的人，那些人若没有高端的蛋白疫苗可以打，也许就受到疫情伤害。大家都以为每个人的身体都可以承受每种药物，也有人没办法，有人只能选择蛋白疫苗。

台湾在野党国民党台北市长参选人蒋万安对高端疫苗不被日本认可一事回应说，日本民众真的很幸运，有一个非常专业防疫的政府，没有太多政治的考量，包括让日本国人施打国际认可的疫苗，捐赠国际认可的疫苗给台湾，而且也坚持专业，只开放让国际认证的疫苗免做PCR。

蒋万安指出，反观在台湾，陈时中担任防疫指挥官时，坚持要买高端，当时民众都反映打高端可能对未来出国有困难 ，高端的一剂疫苗采购价格比其他还要高，但是陈时中坚持要买高端，事实胜于雄辩，陈时中应该不只向慈济学习， 也要向日本学习，日本官员远比陈时中专业太多了。