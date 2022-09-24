江西一家长自费万元人民币给女儿全班换桌椅 教育局：欢迎爱心行为

江西赣州一位家长星期三（9月21日）自费给女儿的班级换课桌椅在网上引热议。当事家长曾先生星期五受访时表示，捐赠桌椅的事情让他女儿又开心又自豪，班上家长们对他表示感谢，当地教育部门则对这种爱心行为表示欢迎。

根据极目新闻报道，曾先生称，看到学校的课桌椅有些老旧，希望孩子能有更好的学习环境，所以自己更换了全班课桌椅，大约花了一万多元（人民币，下同，约2000多新元）。

曾先生表示，自己没有想给孩子搞特殊化，且同班的家长与同学也都很认可。他说，自己家的条件不像网友说的有矿，一万多块就相当于有些人一个月的工资，自己省省就出来了。

曾先生来自赣州市南康区，女儿在当地一所小学上二年级。去年送女儿上一年级时，他就发现学校的桌椅比较旧。



由于种种原因，在曾先生女儿上一年级这一年，桌椅并没有更换。新学期开始，孩子上二年级了，曾先生决定自掏腰包给全班更换。原价260多元一套的座椅，他能从厂家拿到一点折扣，买了45套，总共花费1万余元。

曾先生说，他还和学校领导商量过，女儿接下来最好不要换班，万一要换班，“那这批桌椅就跟着去她的班。”

南康区教育局相关人士表示，他们暂未了解到曾先生给学校捐桌椅的事，这种事情家长与学校沟通好了就行，也无需通过教育局。“当然，对家长的这种爱心行为，我们表示欢迎。”该人士说。

对于此事，网民持不同意见，有人表示支持这种爱心行为，但也有人认为，虽然行为是好的，但容易引起家长“内卷”。还有不少网民指出，这是学校应该做的事情。