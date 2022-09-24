中国前财长：意识形态化的产业补贴政策必然失败

全球财富管理论坛理事长、中国财政部原部长楼继伟星期六（24日）说，历史经验表明，贸易保护主义解决不了任何问题，贸易保护主义本身就是问题。他特别强调，意识形态化的产业补贴政策必然失败。

根据中新社报道，楼继伟在当天举行的“全球财富管理论坛2022秋季峰会”上说，当今世界处于百年未有之大变局，对于任何一个国家而言，选择开放还是封闭，都是一个关系到兴衰命运的根本性问题。中国如此，其他国家也是如此。

他指出，中国是全球化最主要的受益者之一，也是全球化最坚定的支持者和捍卫者。面对短期内一些国家的贸易保护主义和逆全球化思潮，中国的态度十分明确，那就是：继续坚定不移地支持全球化，坚定不移地融入和推进全球化。“越是面临外部不确定性，越是有外部压力，我们越要坚持推行改革开放。”

楼继伟相信，尽管经济全球化在近期内可能遭遇波折，但长周期看，最终还会有所改进。“我很难预测转折点在何时发生，只能说在政策失败，尝到苦果时才会发生。”

他提到，西方主要国家将产业补贴意识形态化。美国公然立法进行产业补贴，“芯片法案”甚至规定，拿到补贴的美国企业不得扩大在中国投资。这种意识形态化的产业补贴政策是必然失败的。

“以我长期在政府工作的经验，针对特定企业支持的产业政策，成功案例极少，普惠性产业政策效果可期。”

楼继伟劝告相关人士，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，这才是真道理。“过于依赖政府作用代替市场，早晚失败，是浪费纳税人的钱。”