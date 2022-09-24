中国工信部原部长：外资并未离开中国 更谈不上“脱钩”

中国政协经济委员会副主任、中国工业和信息化部原部长苗圩星期六（9月24日）说，外资并没有离开中国，更谈不上与中国“脱钩”。有远见的企业家不会放弃中国发展机遇。

根据中新社报道，苗圩在当天举行的“全球财富管理论坛2022秋季峰会”上说，近3年，中国实际利用外资额从2019年的1381.34亿美元（约1975.21亿新元），增加到2020年的1443.69亿美元，再到2021年的1734.80亿美元。尽管冠病疫情大流行、新一轮科技革命和产业变革、地缘政治影响等因素推动全球制造业深刻变化。但在纷繁复杂的变化中，中国机遇不会变。

他举例说，2021年中国社会消费品零售总额超过44万亿元人民币，已成为仅次于美国的全球第二大消费市场。此外，中国体量巨大的传统产业将加快数字化、网络化、智能化改造步伐，为国内外硬件、软件、终端、网络、服务等各类企业创造极为广阔的市场空间。这些事实和数据都表明，中国仍将是全球最具有潜力和发展空间的市场。

“企业最需要的是市场，市场最不缺的是企业。”苗圩认为，有远见的企业家不会放弃中国发展机遇。他指出，一批跨国企业正纷纷在加大对华投资。最近，德国巴斯夫斥资110亿美元在广东湛江建设精细化工项目。美国特斯拉也进一步追加投资上海超级工厂生产线优化项目。

苗圩还指出，中国机遇本身内涵也在发生变化，未来可能会增加新要素，变得更加立体、更加多维。一方面，中国正从长期的出口导向、更加注重外循环，转向国内国际双循环相互促进，该转变影响将极为深刻。另一方面，中国正努力激励技术创新，未来不仅是需求端的超大规模消费市场、超大进口货物市场，也将成为供给端技术创新的发源地和活跃地。

他相信，未来外资企业不仅能在中国找到销售产品和服务的机会，也能找到新技术发明和创新的伙伴，实现更具爆发力、更高质量的增长。

